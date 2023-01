Soziapartnergipfel zur Kinderbetreuung

Zum Beitrag in den SN vom 7.1. "Da sitzen wir alle im selben Boot" möchte ich Folgendes zur Diskussion stellen: Wer sind die Expertinnen und Experten mit denen

das Thema "Kinderbetreuung" erörtert werden soll? Was versteht man explizit unter "Mehrwert frühkindlicher Bildung bei Ein-bis Dreijährigen in Betreuung? ("Barcelona-Ziel"). Ich hoffe doch, dass man unter "Experten" vor allem Menschen versteht, die praktisch und oder beruflich mit Kindern zu tun haben. Nur mit Theorien gibt es nicht den nötigen Zugang zu diesem Thema. Bei Ein- bis Dreijährigen geht's wohl mehr um den Aufbau von Urvertrauen und Beziehungsfähigkeit, als um den Mehrwert frühkindlicher Bildung. Wer so argumentiert sollte die Finger von der Thematik lassen. Bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen die entwicklungsmäßigen Bedürfnisse der Kinder an

erster Stelle stehen. Denn nur dann können Eltern entspannt ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Das ist sehr wichtig,denn das spüren auch Kinder und hat Auswirkungen auf ihr Verhalten. Wie wir unsere Kinder erziehen und betreuen, gehört mit zu den wichtigsten Aufgaben der Gesellschaft.





Sieglinde Geringer, 5020 Salzburg