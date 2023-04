Spanien bezieht ein Viertel seiner Energie aus Windkraft

Vor einigen Jahren bin ich Teile des Jakobswegs in Spanien gegangen. Eine der schönsten Wanderungen führt zuletzt von Santiago de Compostella weiter zum Cap Finisterre dem Startpunkt des Jakobswegs. Dieser Weg ist gesäumt von Ginsterfeldern in denen unzählige Windräder wie riesige weiße Blumen stehen. Soweit ich aus Gesprächen mit anderen Pilgern entnommen habe, störte sich niemand an diesen Windrädern, so mancher hat sie so wie ich diese Wunderwerke der Technik sogar als Bereicherung der Landschaft empfunden. Vor einigen Monaten habe ich eine Rundreise durch Navarra und Aragon mitgemacht. Hunderte vielleicht tausende Windräder entlang der Überlandstraßen, zugegeben in wenig besiedelten Gebieten. Spanien - so habe ich mich informiert - bezieht bereits ein Viertel seiner Energie aus Windkraft, bei uns wird debattiert, ob überhaupt und wenn dreizehn oder siebzehn Windräder genehmigt werden sollen. Eine Schande für die Energiepolitik unseres Landes. Die Diskussionen über eine Handvoll Windräder sind geradezu lächerlich, so werden wir die Energiewende nicht schaffen.







Josef Schwab, 5020 Salzburg