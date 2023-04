Spannende Bürgerbeteiligung in Saalfelden

Die noch als Grünland gewidmeten Königgründe zwischen Großparkplatz und Billa Plus sollen bebaut werden. Ein kooperatives Verfahren bei der städtebaulichen Planung in Saalfelden ist eine mutige Entscheidung. Die Bevölkerung beteiligt sich unerwartet stark. Etwa 100 Bürger/-innen kommen der Einladung zum Ideenaustausch zur Quartiersentwicklung Königgründe nach.

Ein kooperatives Verfahren ist ergebnisoffen und transparent, es fördert die Identifikation der Bürger/-innen mit ihrer Gemeinde. Der Linzer Architekt Richard Steger führt durch den Abend und betont, dass den Bürgern/-innen "reiner Wein" eingeschenkt werden wird. Er stellt das Verfahren und den Ablauf vor und lädt die Bürger/-innen zu einer außergewöhnlichen Vorstellung ein, in der sie gleich zu Beginn ihre Meinung und ihre Betroffenheit zum Ausdruck bringen können. Eine Gruppe von Bürgern/-innen stellt sich gänzlich gegen eine Bebauung und begründet dies fundiert unter anderem mit den Wohnungsleerständen im Gemeindegebiet, der geplanten Bebauung von Bsuch Süd und den statistischen Erhebungen zum Bevölkerungswachstum.

Auch das alte Bauhofgelände kommt wieder zur Sprache. Die Stimmung ist angespannt. Richard Steger lässt in der Vorstellungsrunde alle Bürger/-innen zu Wort kommen und stellt sich den kritischen Fragen. Er schafft es souverän, alle Bürger/-innen abzuholen und den Bogen zum Ziel der Veranstaltung zu spannen, nämlich: Die Beteiligung der Bürger/-innen an der Planung. An drei Stationen können Ideen zu: Mobilität, Wohnen und Arbeiten sowie Freiräumen abgegeben werden.

Am Ende der Veranstaltung stellt Bgm. Erich Rohrmoser in Aussicht, dass die Fotos und gesammelten Ideen auf der Homepage Saalfeldens veröffentlicht werden. Dort soll es auch die Möglichkeit geben, weitere Ideen einzureichen.

Ob, wie und was in Saalfelden in den nächsten Jahren be- und gebaut wird, bleibt spannend. Zu hoffen bleibt, dass die Gemeinde der Mut nicht verlässt.



Anja Kubuschok, 5760 Saalfelden