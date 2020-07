Ich verfolge mit Interesse die Entwicklung, die das Spannungsfeld Kuh-Wanderer zur Zeit nimmt.

Ich bin auf einer Schutzhütte in einem Almgebiet aufgewachsen, in dem sich naturgemäß immer Wanderer und Kühe über den Weg gelaufen sind. Früher war es halt so, dass jeder für sich verantwortlich war, sei es dass der Weg eher unwegsam war, weil ein Gewitter den Weg gerade zerstört hatte, oder dass freilaufendes Rind den Wanderweg für sich beanspruchte.

Mit zunehmender Amerikanisierung, ich meine damit für alles einen Schuldigen zu suchen, ihm Verantwortung zuzuschieben und über den Weg des Rechtsanwaltes daraus eine finanzielle Abgeltung für eigene Verantwortungslosigkeit zu suchen, wird auch das Leben in der freien Natur immer schwieriger. [...]

Auf eigens gekennzeichneten Wegen, z.B. "Almweg" , ist der Benutzer für seine Unversehrtheit selbst verantwortlich. Sei es, dass der Weg nicht in einwandfreiem Zustand ist, oder dass der Weg durch ein Gebiet mit Almviehhaltung führt. Dann genügt es, die Begriffsbestimmung "Almweg" (Selbstverantwortung, Trittsicherheit, freilaufendes Vieh, Wölfe, Bären) im Gesetz zu definieren. Almbauern haben heute sowieso schon genug Probleme mit Wolf und Bär am Hals, sie sollten sich nicht auch noch mit Rechtsanwälten und Juristen herumschlagen müssen.

Ing. Wilfried Pfitzer, 5026 Salzburg