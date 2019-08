Spardruck und administrative Überfrachtung an Schulen

Zum Artikel von Helmut Schliesselbergers "Schule muss noch viel lernen" in den SN vom 10. 8.:

Helmut Schliesselbergers Recherche zum Bildungswesen auf dem Hintergrund von Aussagen des Bildungsforschers Stefan Hopmann zeigt das Dilemma auf: Die Bildungswissenschaft bringt keine Ansätze, die den Betroffenen vor Ort dienlich wären. Eigentlich sollten Wissenschaft und Behörde damit beschäftigt sein, Schulen und Bildungseinrichtungen zu helfen, ihren aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Stattdessen erleben wir an den Schulen meist zwecklosen Aktionismus, der außer ideologischen Positionen nichts transportiert, häufig nicht ordentlich ausgearbeitet ist und mit geringer Nachhaltigkeit das System belastet. Faßmann war hoch anzurechnen, Dysfunktionalitäten wenigstens beim Namen zu nennen. Die bedienten Stellschrauben wirken beliebig und planlos. Desaströs ist der Spardruck nach unten bei gleichzeitiger administrativer Überfrachtung. Damit Schule lernen kann, wie im Titel eingemahnt, muss sie vom Gängelband einer reformunfähigen Behörde und aus dem Diktat praxisferner Wissenschaft. Die Hoffnung, dass von oben Impulse zur Modernisierung kommen, ist wohl Illusion; Veränderung muss durch eine befreite Basis möglich werden. Wie aber finanzieren? Wie ein neues System aufbauen? Appell an den Journalismus: Selbst den Kopf frei bekommen, Modelle recherchieren, Neues denken und nicht im kleinkarierten Österreichischen verharren.





Erhard Petzel, 5020 Salzburg