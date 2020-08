Sparsamer Umgang mit Geldern gefordert

Die Auswirkungen der Covid-19-Infektionen und die Maßnahmen zur Eindämmung der Krise haben gigantische Geldmengen in Bewegung gesetzt. Da die betroffenen Menschen und die Wirtschaft damit unterstützt werden sollen, sind diese Hilfen natürlich zu begrüßen. Eine Begleiterscheinung könnte sich in Zukunft allerdings als sehr schädlich erweisen, nämlich die Art und Weise, wie auf EU-Ebene mit diesen Hunderten Milliarden Euro geradezu jongliert wird.

Wenn von verantwortungsbewussten Staatschefs ein sorgsamer Umgang mit diesen Mitteln eingemahnt wird, so werden sie als die "Sparsamen" oder gar die "Geizigen" tituliert, wobei der Eindruck vermittelt wird, dass Sparsamkeit, auch oder gerade weil es um Steuermittel geht, etwas Unsolidarisches sei. Wir sprechen hier neben einem 1074 Milliarden Euro schweren EU-Haushalt von einem Corona-Hilfspaket in Höhe von 750 Milliarden Euro, wovon 390 Milliarden als nicht rückzahlbare Zuschüsse bestimmt wurden.

Bei den Reaktionen der Hauptempfängerstaaten wie Italien, Spanien und dem in der EU teilweise tonangebenden Frankreich wird man an den hierzulande gehörten Ausspruch "Her mit der Marie!" erinnert.

Ich empfinde es als besondere Unverfrorenheit, dass man sich im Zuge der Corona-Hilfe mehr oder weniger auch die Sanierung der schon vor der Corona-Pandemie schwer überschuldeten Haushalte in diesen Ländern erwartet und sich im Übrigen gegen eine Verwendungskontrolle wehrt.

In diesem Zusammenhang ist es perfide, gegen den sparsamen Umgang mit gemeinschaftlichen Mitteln in einer Weise zu polemisieren, die den betreffenden Nettozahlern die Schuld an der Kürzung bei Klimaschutz und Digitalisierung zuschiebt, abgesehen davon, dass ja der Aufbaufonds für Klimaschutzmaßnahmen aus dem EU-Budget um fünf Prozent erhöht werden soll. Es wäre höchst an der Zeit offenzulegen, worum es bei der viel beschworenen Digitalisierungsoffensive wirklich geht, denn die Auswirkungen auf die Bevölkerung dürften durchaus zwiespältig sein (Stichwort: 5G Mobilfunk). Ich halte es nicht für gerechtfertigt, die Digitalisierung in einem Atemzug mit dem für die Menschheit tatsächlich existenziellen Klimaschutz zu nennen. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Geldsegen seiner Bestimmung gemäß bei den Institutionen, den Betrieben und vor allem bei den Menschen ankommt.

Georg Weigl

5023 Salzburg

Quelle: SN