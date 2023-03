Spenden direkt

Vorausgeschickt, unseren Bekannten und Freunden und uns geht es so gut, dass wir uns verpflichtet fühlen anderen, die in Not sind oder Hilfe brauchen, zu helfen.

Da sind auf der einen Seite die Hilfsorganisationen, die uns mit allzu häufigen schriftlichen und telefonischen Spendenaufrufen schon nerven und auf der anderen

Seite persönliche Initiativen, wie z. B. die von Anton Wintersteller. Hier hatten wir Gelegenheit Assan Faal persönlich und seine Projekte kennen zu lernen. Grund für uns das Gambia-Projekt finanziell zu unterstützen. Denn eines ist gewiss, hier kommt jeder Spendeneuro direkt an, ohne im Aufwand für Werbung, Verwaltung

Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg