In der zehnmal größeren Bundesrepublik Deutschland haben sich die großen Hilfsorganisationen zu einem gemeinsamen Spendenaufruf für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien zusammengeschlossen und führen ein gemeinsames Spendenkonto. In Österreich - kleiner als das Bundesland Bayern - wirbt jede Hilfsorganisation mit entsprechend großem Aufwand einzeln um Spenden. Muss das sein?

Reg.Rat Johann Zaunrieth

5020 Salzburg