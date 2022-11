Spendenkonto für arme deutsche Reiche eröffnen?

Vielen Dank an Herrn Fröschl für den Artikel über die armen Deutschen mit Vermögen in Milliardenhöhe und Wohnungen in Salzburg ("Aus Stadt und Land" vom 23. 11. 2022, Seite 13). Endlich wird einmal der Fokus auf die wirklich wichtigen Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens gelegt: wie traurig es die reichen Deutschen macht, die ihr Vermögen in Salzburg veranlagen, dass ihr Vermögen jetzt so unter Druck steht. Ich hoffe, die genannten Banken sehen jetzt ihren dringlichen Auftrag: Bitte eröffnet ein Spendenkonto für diese armen Reichen, wohin ich als Mensch, der im Pflege/Sozialbereich arbeitet, das wenige Geld, das mir für meine eh total unwichtige, geringe Leistung ausbezahlt wird, überweisen kann. Wer braucht schon Essen, Wohnung, Strom und Kultur? Hauptsache den armen reichen Deutschen geht es wieder besser. Ich verstehe diesen Druck total. Wie halten die das psychisch nur aus? Ich wünsche den armen Vermögenden von ganzem Herzen alles Gute für ihre ungewisse Zukunft. Und hey: nicht aufgeben. Es gibt da draußen tatsächlich Menschen, die noch schlechter dran sind. Aber ich möchte Sie nicht weiter mit diesen Fakten belasten. Dieser Druck, nicht auszuhalten ...



Anna Schnöll, 5451 Tenneck