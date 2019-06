Sperre von Autobahnabfahrten

Man bedenke, dass mit diesen Sperren womöglich Kurzurlauber, die auf der Durchreise in den Süden sind, daran gehindert werden, ein paar Tage in Österreich zu verbringen. Das würde einen finanziellen Verlust für den Tourismus bedeuten. Ganz zu schweigen vom Individualverkehr, der damit auch sehr gestört würde.

Damit es nicht notwendig wird Autobahnabfahrten zu sperren, hätte ich folgenden Lösungsvorschlag: Urlauber, die mit dem Auto durch Österreich in den Süden reisen wollen, sollten in Rosenheim auf Autoreisezüge auffahren und ganz entspannt entweder nach Italien oder Slowenien befördert werden. Die autofahrenden Urlauber sparen sich Spritkosten, die Vignette und eine Menge Zeit und Nerven und ganz nebenbei würde die Umwelt geschont werden. Es bräuchte eine attraktive Preisgestaltung und entsprechende Intervalle, um Wartezeiten auf der Reise in den Süden einzudämmen. Jetzt sind die Eisenbahnunternehmen, Politik, Verkehrsclubs und Reiseunternehmen gefordert.







Rupert Hafner, 5600 St. Johann