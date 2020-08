Spielball der Behörden

Am Donnerstag, dem 13. 8., erfuhren wir vom FC Puch (zirka 20 Personen) nach unserem Fußballtraining, dass ein Kollege, der mit uns am Montag und Dienstag trainiert hatte, positiv auf Corona getestet wurde.

Ab diesem Zeitpunkt begann ein unkoordiniertes Durcheinander an Verhaltensanweisungen durch die Behörden, was uns zuweilen denken ließ, dass wir bei den Schildbürgern lebten.

Posse eins: Einige wenige wurden bezüglich der Intensität ihres Kontakts mit dem betroffenen Kollegen befragt, die meisten jedoch nicht.

Posse zwei: Obwohl es sich für alle von uns um dieselbe Ausgangslage handelt, bekamen wir von den Behörden völlig unterschiedliche Anweisungen. Einer von uns wurde nicht in Quarantäne geschickt, alle anderen schon. Die meisten von uns wurden am nächsten Tag getestet, andere von uns erst auf mehrmaligen Nachdruck und Eigeninitiative hin drei Tage später. Einer wurde gar nicht getestet und befindet sich auch nicht mehr in Quarantäne.

Posse drei: Einige erhielten die Information, dass bei einem negativen Testergebnis ihre Quarantäne aufgehoben werde, andere müssen trotz negativem Test zehn Tage in Quarantäne verbleiben (obwohl sie im selben Ortsteil leben). Mündliche und schriftliche Informationen der Behörden stimmen nicht überein bzw. können sich bei jedem Anruf widersprechen.

Wie kann es ein derart unkoordiniertes, unklares und willkürlich erscheinendes Vorgehen und Handhaben seitens der Behörde geben? Handelt es sich tatsächlich um Willkür, dann leben wir in einem System mit totalitären Tendenzen. Andernfalls offenbart sich ein Chaos höchster Stufe. Beides widerspricht dem Eigenlob bezogen auf das prachtvoll funktionierende Krisenmanagement, das uns die Regierung ständig vorträllert.

Unser Fazit: Anstatt zu kicken, sind wir zum Spielball eines uns höchst unprofessionell erscheinenden Systems geworden.



Maximilian Mayr, Florian Vogl, Tobias Suppik, Philipp Oberauer,, stellvertretend für andere Kaderspieler der Kampfmannschaft des FC Puch