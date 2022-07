Hat schon irgendwer ernstlich die Autorennen und den gewaltigen CO2-Ausstoß der Hunderttausenden Zuschauer/-innen ermittelt? Wie viel Grad Hitze, Waldbrände, etc. braucht es noch, bis unser Verstand Zusammenhänge des Klimawandels mit unser aller Verhalten hinterfragt? Oder Populismus first? Wähler/-innen nur ja net ärgern? Angesteckte nur ja net in Quarantäne?

Peter Winter, 2340 Mödling