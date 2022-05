Spielformen der Korruption beenden

Günter Braun (Brief an die SN v. 2. 5.) liefert ein konkretes Beispiel dafür, warum sich das Wahlarztsystem sowohl bei Patientinnen und Patienten als auch bei Medizinerinnen und Medizinern so großer Beliebtheit erfreut. Die niedrige Kassenhonorierung von Einzelleistungen führt in Privatpraxen dazu, nur unbedingt Notwendiges in Rechnung zu stellen. So blüht der Steuerbetrug. Der ist in Kassenpraxen fast unmöglich. Jeder Cent erscheint auf den Abrechnungslisten der Sozialversicherungen. Eine weitere Form der Korruption ruft nach öffentlichkeitswirksamer Diskussion: In so mancher Krankenanstalt ist es ungeschriebenes Gesetz, vor geplanten Operationen die Praxis eines der Oberärztinnen und -ärzte aufzusuchen. Die Kassenfachärztinnen und -ärzte können da nicht mit, denn ihre Verbindung zum Spital ist bereits abgerissen. Einflussnahme auf den OP-Termin oder die Auswahl des Krankenbettes ist nicht mehr möglich. Auch in kleinen Spitälern sind ähnliche Unsitten anzutreffen. Wer umsorgt werden will, findet sich vor der stationären Aufnahme in der Privatpraxis der zuständigen Primarärztin und des zuständiges Primararztes ein. So lässt sich manchmal auch ohne Zusatzversicherung ein Sonderklassebett ergattern.

Dr. Wolfgang Geppert, 1010 Wien