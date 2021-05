Spielplatz für Kinder ist oft unbefriedigend

Die Vorgaben für das erforderliche Ausmaß der Fläche für einen Kleinkinderspielplatz ist im Salzburger Bautechnikgesetz geregelt. Bei Bauten mit mehr als fünf Wohnungen sind vier Prozent der Gesamtgeschoßfläche, mindestens 45 m2, für den Kleinkinderspielplatz vorzusehen. Bauland ist kostbar und für den Kleinkinderspielplatz wird oft eine sonst nicht oder schlecht nutzbare Fläche verwendet. Oder er wird irgendwohin gequetscht, wo er am wenigsten stört oder im Weg ist. Das ist aber schon viele Jahre so und daher gibt es auch viele "Bautechnikgesetz-Alibi-Spielplätze", besonders bei Bauvorhaben mit wenig mehr als fünf Wohnungen. Und dann besteht die Kunst darin, die geforderten Spielgeräte - Rutsche und Schaukel - inkl. normgerechter Abstands- und Fallräume, die Sitzgelegenheiten und den Platz zum Spielen unterzubringen. Der pure Luxus, wenn es dann noch einen Schattenbaum gibt. Größere Kinder (ab sechs Jahren) brauchen in kleinen Wohnhausanlagen keinen Platz.

Kleines Rechenbeispiel im Hinblick auf die Wertigkeiten (gleiche gesetzliche Grundlage): Für sechs Wohnungen (= mehr als fünf) sind pro Wohnung

1,2 Pflichtstellplätze für Pkw zu schaffen, aufgerundet auf die nächste ganze Zahl. Für einen Pkw-Stellplatz ohne "Manipulationsfläche" (Zufahrt, Platz zum Reversieren) können 15 m2 veranschlagt werden. Somit beträgt die Mindestfläche für die Unterbringung der Autos (aufgerundet auf die nächste ganze Zahl) 120 m2.

In Vorarlberg liegt die Mindestfläche für Kleinkinderspielplätze immerhin schon bei 60 m2 zuzüglich 3 m2 pro Wohnung.

Gesetzliche Grundlagen können geändert werden. Wenn es ein Problembewusstsein gibt.



DI Verena Hitsch, 5020 Salzburg