Spielt der Energie-Markt verrückt?

Immer wieder lese und höre ich die Behauptung, dass der Energie-Markt verrückt spielt. Aber ist ein "Markt", der sich am teuersten Produzenten orientiert, überhaupt ein Markt? Ich denke, wir erleben die Knebelung des Marktes. Man orientiert sich am teuersten Produzenten und schafft damit die Übergewinne der billigeren Produzenten. In einem funktionierenden Markt würde der teuerste Produzent keinen Absatz mehr generieren. Wenn eine Regierung Interesse hat den teuersten Produzenten aus politischen Überlegungen am Leben zu erhalten, dann soll sie diesen unterstützen und nicht den Markt nach sowjetischem Vorbild ausschalten.

Dr. Wolf Dietrich Zuzan, 5020 Salzburg