Spießrutenlauf für Apotheken - PCR-Test

Ich bin drei Mal geimpft, wollte mich jedoch der guten Ordnung halber in einer nahegelegenen Apotheke testen lassen. In einer langen Liste sämtlicher testenden Apotheken in Österreich nach meiner Wahlapotheke fündig geworden, erfuhr ich dort, dass ich mich im Internet unter salzburg-testet.at registrieren muss. Mehr als eine Stunde suchte ich vergeblich eine Möglichkeit mich bei der Apotheke meiner Wahl zu registrieren, vergebens. Also rief ich bei der Apothekerkammer Salzburg an, landete aber aus unerklärlichen Gründen bei der Ärztekammer für OÖ. Die freundliche Dame gab mir eine Hotlinenummer zur telefonische Anmeldung für den PCR-Test, doch die dortige freundliche Dame am Telefon konnte besagte Apotheke nicht finden. Dafür gab sie mir die Hotlinenummer für allgemeine Fragen zu meinem Anliegen.Meine zwei Anrufe bei dieser neuen Hotline wurden sofort unterbrochen. Also wieder nichts. Allmählich verzweifelte und resignierte ich, doch dann versuchte ich mein Glück unter der Nummer 1450 - endlose Tonbandansagen für Wien mit mehrmaliger Aufforderung diverse Ziffern je nach Anliegen einzugeben, bis sich doch nach zehn Minuten ein ansprechbares Wesen meldete. Der freundliche Herr verwies mich neuerdings an erstere Hotline, wo ich diesmal auf einen freundlichen Herrn traf, der sich und mir zu helfen musste. Wenn er gewünschte Apotheke nicht mit Namen finden konnte, musste er bloß deren Anschrift eingeben. Nach einem kurzen Telefonat war ich endlich für einen PCR-Test bei meiner Wunschapotheke angemeldet. Zeitaufwand für sieben Telefonate und meine vergebliche Suche im Internet: zwei Stunden. Dafür weiß ich aber jetzt für künftige PCR-Tests sowohl die Hotline für telefonsiche Anmeldungen: 0800-220330 als auch die richtige Internetadressen für eine Anmeldung über Computer:

apotheken.oesterreich-testet.at. Ich hoffe, dass möglichst viele testwillige Menschen diese Hotline bzw. diese Internetadressen wissen und ihnen ein ähnlicher Spießrutenlauf erspart bleibt.





Christa Wörndl, 5020 Salzburg