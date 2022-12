Es ist zutreffend, dass die Spitäler Probleme bei planbaren Operationen und bei Überliegern haben. Dies liegt aber nicht daran, dass Menschen aus anderen Bundesländern in Salzburger Spitäler gehen. Vielmehr liegt es an der Politik, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen, zum Beispiel den Pflegeberuf attraktiv zu gestalten, sodass diese Zustände nicht eintreten können. Hier heißt es, "genau hinzuschauen", Herr Stöckl, statt in Populismus zu verfallen. Spitäler sind für alle Menschen da!



Ing. Egon Manhartseder, 5310 St. Lorenz