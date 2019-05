Spitzenpolitik und Alkoholkonsum

Ganz abgesehen von den im Video gesagten Ungeheuerlichkeiten der Herren Strache und Gudenus, erschüttert mich, dass der (übermäßige) Alkoholkonsum immer noch als probate Entschuldigung für jedwede Entgleisung herhalten muss.

In der SN vom 20. 5. wird anlässlich der "Österreichischen Dialogwoche Alkohol" darauf hingewiesen, dass 14 Prozent der Österreicher/-innen einen problematischen Umgang mit dieser Droge haben.

Sollten da nicht gerade Spitzenpolitiker über jeden Verdacht erhaben sein und eine Vorbildwirkung haben? Auch auf Ibiza!

Also in diesem Fall sehe ich den Alkoholkonsum nicht als Milderungs-, sondern eher als Erschwernisgrund!





Doppler Wilma, 4690 Oberndorf bei Schwanenstadt