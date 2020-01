Unglaublich, aber wahr. Der rechtskräftig wegen Beihilfe zur Untreue verurteilte ehemalige Magistratsdirektor bleibt in der Dienstklasse 9 Spitzenverdiener in der Stadtverwaltung. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller ehrlich und unbescholten gebliebenen Mitarbeiter des Magistrats. Mit etwas Haltung könnte er ja wenigstens einen Teil seines Gehalts an die von allen politisch Verantwortlichen allein gelassene Frau Monika Rathgeber spenden.



Dr. Günther Witzany, 5111 Bürmoos