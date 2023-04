SPÖ: Brandstifter nicht zum Feuerwehrhauptmann befördern

Inzwischen dürfte wohl allen klar sein, dass Doskozil Kurz zum Vorbild genommen hat und er die Vorsitzende Rendi-Wagner von Anfang an nicht akzeptiert hat. Im Gegensatz zu dem, was der Vorsitzenden ständig vorgeworfen wird, hat sie Themen gesetzt und eine konstruktive Oppositionspolitik betrieben, wo sie vor allem in Sachen Corona in so ziemlich allem recht behalten hat. Und sie hat sich auch trotz der ständigen Querschüsse von Doskozil langsam an die Spitze gearbeitet. Spätestens im Sommer, wo sie auch in der Kanzlerfrage an der Spitze gelegen ist (auch hinsichtlich der Salzburger Landtags-Wahl war die SPÖ schon ganz vorne, bis Doskozil mit seiner Fake-Umfrage alles zerstört hat), hat's keinen Grund mehr gegeben, sie weiter in Frage zu stellen und Doskozil war (wie schon bei der parteiinternen Abstimmung, wo Rendi-Wagner eindeutig bestätigt worden ist) wieder ein schlechter Verlierer, wobei jemandem, der sich aus den Parteigremien zurückzieht, Beurteilungen, dass die Spitzenkandidatur nicht geklärt sei, eigentlich gar nicht zusteht.

Man kann nicht einen Brandstifter zum Feuerwehrhauptmann befördern und daher darf man auf den Hausverstand der Parteimitglieder hoffen. Der Salzburger SPÖ-Kandidat Egger, der Doskozil seinen Absturz zu verdanken hat, hat sich bis vor kurzem noch als Doskozil-Fan bezeichnet und man darf hoffen, dass er nach dem souveränen Auftritt von Rendi-Wagner beim Wahlkampf-Auftakt in Salzburg eines besseren belehrt worden ist, wie einige andere Salzburger-Funktionäre.





Klemens Kittinger, 6063 Rum