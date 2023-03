SPÖ braucht endlich Klarheit

Liebe SPÖ-Granden, schafft endlich Klarheit in der Frage, wer diese Partei als Spitzenkandidat/-in und Bundesparteichef/-in in die nächste Nationalratswahl führt. Und nach dieser Entscheidung bitte sofort um die Inhalte und Themen kümmern, all das Personelle bitte nicht öffentlich erledigen und dann mal das gesamte Team vorstellen. Persönlich hoffe ich darauf, dass es eine Abstimmung unter allen SPÖ-Mitgliedern gibt; weil es faktisch um alles geht und weil sich alle Funktionär/-innen an dieses basisdemokratisch erreichte Ergebnis halten müssen. Außerdem, so frech möchte ich schon sein, will ich befragt werden und meine Stimme abgeben. Der Karren wurde von den beiden Kontrahenten inklusive Gefolge so weit in den Sumpf gefahren, das war fast schon ein SPÖ-Suizid. Da mussten alle SPÖ-Mitglieder ertragen, daher sollen sie jetzt auch "bestimmen" dürfen.



Günter Österer, 5020 Salzburg