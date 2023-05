SPÖ braucht Geschlossenheit

Ich hätte mir zum Fest am 1. Mai gewünscht, dass Rendi-Wagner, Doskozil und Babler gemeinsam auf der Tribüne stehen und das Motto ,,Stark. Stärker. Zusammen!" ausrufen. Von Einigkeit geschweige denn Zusammenhalt fehlt bei der Sozialdemokratie aber weit und breit jede Spur. Wie will man bloß drängende Probleme, von denen es bekanntlich genug gibt, lösen, wenn es nicht einmal in den eigenen Reihen Geschlossenheit gibt? Nur große Reden zu schwingen und Versprechungen abzugeben, hilft den Menschen wenig. Es bleibt zu hoffen, dass möglichst bald Vernunft in der Sozialdemokratie einkehrt. Mit der aktuellen Performance ist jedenfalls kein Blumentopf zu gewinnen.





Ingo Fischer, 9473 Lavamünd