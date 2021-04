Es konnte ja nicht lange dauern, bis die SPÖ auf die Idee kommt, MAN dem Steuerzahler umzuhängen.

Woher die Mittel kommen sollen, wird nicht gesagt. Das erinnert an unselige Zeiten der verstaatlichten Industrie. Sicherlich ist aus Steuergeld in der Vergangenheit schon einiges an Fördergeld an MAN geflossen.

Denkt man wirtschaftlich an die Zukunft, kann einem nur übel werden, die Begehrlichkeiten von allen Seiten sind überbordend.

Gerda Loidl, 1190 Wien