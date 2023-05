SPÖ Forderung: MwSt. Senkung-nicht treffsicher

Die Inflation und Teuerung zu bekämpfen ist ein schwieriges Thema. Der SPÖ Vorschlag, einfach die Mehrwert-Steuer auf Lebensmittel zu streichen, mag einleuchtend klingen, würde sich aber kaum merkbar auf das Geldbörsl jener auswirken, die am meisten von der Teuerung betroffen sind. Bedenkt man, dass bis zu einem Drittel der Lebensmittel im Müll landen, würden Einsparungen durch sorgsamen Umgang mit Lebensmittel viel effizienter wohl mehr bringen. Dem Staat, nach dem jetzt wieder alle rufen, würden die Mehrwertsteuer-Ausfälle viel Steuergeld kosten.

Die SPÖ hat zu verschiedenen Corona-Hilfsmaßnahmen berechtigt kritisiert, sie seien nicht treffsicher, also für die die es am nötigsten haben wenig wirksam. Um nicht noch mehr in die Sozialmärkte und Tafeln zu verlagern, macht es dennoch Sinn, in Zusammenarbeit mit den Lebensmittelketten einen "Haushaltskorb" zu erstellen, der besonders Preisgesenkt und auf die schwächeren Einkommensgruppen abgestimmt ist. Das sind wohl Mehl, Teigwaren, Reis, Öl, Kartoffeln, Obst und Gemüse (aus heimischer Produktion), die bei einem preisbewussten Einkauf mehr brächten als eine genereller Mehrwertsteuer-Verzicht. Für Energie bedarf es ebenfalls Vorgaben an die Energie-Lieferanten (ohnedies im Eigentum von Ländern und Bund), um die Preise für Haushalte, Betriebe, Industrie zu senken.

Alles in Allem wird es "das Kraut nicht fett" machen, aber preisdämpfend wirken. Eine andere Möglichkeit wäre, zuckerhältige Lebensmittel (Limonaden, Kekse, Schokoladen, Fastfood) mit höheren Steuersätzen zu belegen und damit ein "Haushaltspaket" steuerlich zu stützen. Oh, da höre ich in mir einen inneren Aufschrei. Das macht nichts, Hauptsache es dient anderen.





Anton Wintersteller, 5201 Seekirchen