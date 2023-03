SPÖ-Krise sollte Bevölkerung stärken

In der Schweiz macht man Politik von unten, deshalb meckert keiner von oben: Es geht um einen Richtungsstreit. Zur SPÖ, es geht erst in zweiter Linie um Doskozil und Rendi Wagner, maßgeblich darf auch nicht sein, was die Granden der Partei wollen. Die Frage ist doch, was die Bevölkerung will.

Zum Beispiel: Will die Bevölkerung weiter die unkontrollierte Zuwanderung? Wollen wir uns den hohen Stand an Langzeitarbeitslosen weiterhin leisten? Oder wollen wir, dass die Wirtschaft oder Österreich den Bedarf an Arbeitskräften selbst im Ausland rekrutiert. Das Thema Gendern wird schön langsam lästig. Es gäbe noch einige Beispiele.

Die Schweiz hat vier Abstimmungstermine jährlich zu wichtigen und weniger wichtigen Themen, warum wird bei uns alles so verkompliziert? Kurz und Strache stellten seinerzeit fest, dass das Schweizer Modell nicht für Österreich passt. Natürlich nicht, da gebe ich den beiden recht, in der Schweiz macht man Politik von unten, deshalb ist oben wesentlich weniger Platz für Korruption.

Noch einmal, es geht um die Meinung der Bevölkerung. Möge diese gestärkt aus der Krise der SPÖ herausgehen.

Die unrealistischen Träume der EU spielen in einer anderen Liga.





Reinhard Steindl, 5164 Seeham