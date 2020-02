SPÖ: Macht braucht Kontrolle!

Mein Glückwunsch geht an Frau Pamela Rendi-Wagner! Dies ist genau jener Befreiungsschlag, den die SPÖ jetzt braucht! Ein innerparteilicher Befreiungsschlag auch gegen die vielen Altfunktionäre, die an ihren Funktionen kleben, jeder Neuerung oftmals intrigant im Wege stehen, aber selbst keinen Beitrag zur Modernisierung leisten. Sie sollten hautnah die Meinung in der Bevölkerung aufnehmen, anstatt ihre Funktion als Selbstzweck auszuüben. Gut ist auch, dass Frau Doris Bures die Vorsitzende Rendi-Wagner unterstützt. Österreich braucht nicht nur eine starke Regierung - es benötigt ebenfalls eine starke Opposition. Macht braucht Kontrolle!

Meining Fahlke, 1120 Wien