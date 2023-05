Und schon wieder gehen die Tricksereien los. Mit demokratiepolitisch oft abenteuerlichen Argumenten. So versuchen jetzt die Linken, nicht nur in der Partei, das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung "neu" zu interpretieren. Also eine neue Wahl muss her, denn über 2000 Stimmen Vorsprung sind ja "nichts". Dagegen sind die weniger als 200 Stimmen Rückstand Rendi Wagners das wahre Desaster, weshalb es nur logisch sei, dass sie zurückgetreten sei. Wird Babler der nächste SPÖ-Vorsitzende, wie es Gerald John im Standard herbeisehnt, wird die Schieflage der Partei prolongiert. Wieder würden sich ein paar hundert Funktionäre über das Votum vieler Tausend Mitglieder hinwegsetzen. Rein gar nichts aus der desaströsen Vergangenheit gelernt, unsensibler geht's nimmer.





Reinhard Kaske, 1130 Wien