SPÖ muss über Inhalte diskutieren

Vom LH Kaiser bis zur Wiener SPÖ-Zentrale wird nun überlegt, was denn zum Absturz der Partei in der Wählergunst in Kärnten geführt hätte. Der Landeshauptmann wurde schnell fündig. Mit Corona und der Inflation meint er die Schuldigen gefunden zu haben. Natürlich mit der Anmerkung versehen, dass das Land zu Letzterer kaum was beitragen könne. Also, es waren wieder einmal die "Anderen". Höchste Funktionäre wunderten sich, dass man mit den SPÖ-Themen nicht durchgekommen sei. Vielleicht wäre es doch besser einmal über die Inhalte der SPÖ-Themen zu diskutieren?





Reinhard Kaske, 1130 Wien