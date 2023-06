SPÖ: Neutralität ade?

Der nunmehr ordnungsgemäß gewählte neue SPÖ-Vorsitzende gibt Programmpunkte für seine künftige Politik bekannt, was notwendig und sinnvoll ist. Allerdings sollte er dabei beachten, dass er sich bei manchen Themen auf politisches Glatteis begibt. Ein solches Thema ist unsere Neutralität, zu der sich Österreich vor vielen Jahren aus guten Gründen verpflichtet hat.

Altbundespräsident und Verfassungsexperte Heinz Fischer meint dazu: "Neutralität ist ein Begriff des Völkerrechtes und nicht der Sympathie oder des Opportunismus".

Es ist daher unverantwortlich, dass Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet erfolgen sollen, dass Panzerlieferungen durch unser Staatsgebiet von der Regierung stillschweigend geduldet werden und österreichische Soldaten ohne UNO-Mandat Aufgaben wie zum Beispiel Minenräumungen in einem Kriegsgebiet ausführen sollen. Verfassungsgesetze sind streng zu beachten, solange sie nicht abgeändert oder abgeschafft werden. Hier stellt sich auch die Frage, wie unsere Höchstrichter, die im Verfassungsgerichtshof sitzen, die derzeitige Auslegung dieses Gesetzes beurteilen?







Prof. Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg