SPÖ-Parteitag

Der SPÖ-Bundesparteitag glich einer Zusammenkunft, an der man teilzunehmen hat, jedoch froh ist, wenn es vorbei ist. Gegen Ende der Veranstaltung waren zu wenige Delegierte anwesend, um beschlussfähig zu sein. Die größte Oppositionspartei findet einfach keinen Weg aus ihrer inneren Zerrissenheit. Zwar wurde die Parteivorsitzende bestätigt, doch jeder vierte delegierte Funktionär enthält sich oder stimmte gegen sie. Die Parteivorsitzende steht bildlich gesprochen im Regen, große Teile der Partei verweigern die Unterstützung. Persönliche Rivalitäten und innerparteilicher Richtungsstreit führen zu Vertrauensverlust und innerer Zerrissenheit. Immer weniger Funktionäre identifizieren sich mit sozialdemokratischen Werten, ihr Engagement gilt vor allem der Absicherung ihrer Funktionen. Die Vorsitzende schafft es nicht, den engsten Führungskreis der Partei an einen Tisch zu holen und in offener Diskussion den längst notwendigen, gemeinsamen Befreiungsschlag zu setzen. Unzufriedene oder enttäuschte Funktionäre suchen nicht den innerparteilichen Dialog, sondern verweigern in Trotzhaltung das notwendige Engagement. Statt Optimismus und Siegeswille haben sich in dieser Partei Selbstzufriedenheit und Demotivation breitgemacht. Nicht das gemeinsame, nicht die sozialdemokratische Idee steht im Vordergrund, sondern Grabenkampf und Intrige. Gerade jetzt hätte die SPÖ die Chance, sich als bessere Alternative zur angezählten Regierungskoalition darzustellen, doch man diskutiert über leichteren Zugang zur Staatsbürgerschaft und führt verdeckte, interne Machtkämpfe. Der Parteitag der SPÖ zeigt, dass diese Partei weder in der Lage noch gewillt ist, einen politischen Wechsel im Land herbeizuführen. Diese einst so stolze, staatstragende Partei scheint sich selbst genug zu sein, wie sonst ist so ein Parteitag wie der letzte zu erklären?



Franz Peer, 4030 Linz