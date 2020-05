SPÖ - Quo vadis?

SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat überzeugende Zustimmung von der Parteibasis bekommen. Daran ändern auch unterschwellige Bewertungen so mancher Kommentatoren nichts. Zugleich mit der Vertrauensfrage wurden programmatische Zielsetzungen vorgegeben, die umzusetzen sind.

Mit der Abstimmung erfolgte ein erster Schritt zur Konsolidierung der Partei, nunmehr müssen weitere Schritte folgen. Es muss zu einer Klarstellung im Verhältnis zu einer bestimmten Gruppe in der Partei kommen. Die zum Teil offen, aber in der Mehrheit im Hintergrund agierenden missgünstigen und destruktiven Kräfte sind nach erfolglosen Gesprächen zu entfernen.

Ehrliche und offene Kritiker sind notwendig und willkommen, aber Mitglieder, die als Gegner, Intriganten und Neider ihre Fäden ziehen, sind nicht mehr zu dulden.

Auch Kreisky war einmal in einer ähnlichen Situation, er hat die entsprechenden Konsequenzen gezogen.

In den Parteistatuten gibt es einen Passus "parteischädigendes Verhalten", dieser ist im Eigeninteresse der SPÖ anzuwenden!

Dr. Wilhelm Pölzl, Salzburg