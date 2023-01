SPÖ: Sinnloser Stillstand!

Das Bild, dass die Bundes-SPÖ seit langem liefert, ist in meiner Bewertung ein "sinnloser Stillstand"! Von der Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner hört man gefühlt gar nichts mehr und was ein Herr Leichtfried von sich gibt, naja, was man halt so sagt, wenn man nichts zu sagen weiß. Es ist erschütternd, die SPÖ war einmal eine staatstragende Partei mit sozialen Grundwerten. Brauchen wir wirklich einen Bundeskanzler Kickl und eine FPÖ in der Bundesregierung? Mögen die Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg noch vorübergehen (ich sage nein), aber dann braucht es Tabula rasa und eine klare Ansage, wohin es gehen soll. Fast möchte man schon schreien: Genossinnen und Genossen, steht endlich auf und sagt eure Meinung laut. Dieser Stillstand ganz oben, der lässt Mitglieder verzweifeln und vertreibt mögliche Wähler/-innen in Scharen. Derweilen wäre es so einfach, die anstehenden Probleme spielen der SPÖ ins Parteiprogramm! Aber nein, verstecken, verniedlichen, verharmlosen und abwarten, was die Herren Doskozil, Babler und Schlögl von sich geben. Wobei das gar nicht so übel ist, diese Leute "leben die SPÖ", man versteht was sie meinen! Liebe Landesparteiobleute, beendet bitte rasch diesen sinnlosen Stillstand, es braucht einen Sonderparteitag.



Günter Österer, 5023 Salzburg