Spontane Hilfe am Silvesterabend

Ja, es gibt sie noch, die spontane Hilfsbereitschaft: Auf dem Weg von Taxham in die Stadtmitte hatte ich am Silvesterabend kurz vor dem Kreisverkehr in Maxglan eine Reifenpanne .Es gelang mir, den Wagen vor dem Tanzlokal die "wunderBAR" am Beginn der Innsbrucker Bundesstraße abzustellen. Eine junge Dame, die in der Tür stand, sah den plattgedrückten Reifen und mein verzweifeltes Gesicht und holte sofort zwei junge Männer aus der Bar. Sie baten mich, den Wagen auf den gegenüberliegenden Gehsteig zu fahren, wo mehr Platz war.

Im Nu holten sie das Reserverad aus dem Kofferraum, wechselten die Reifen und in einer Viertelstunde war der Schaden behoben. Ich wollte mich bei den beiden Rettern in der Not erkenntlich zeigen für diese so unerwartete und spontane Hilfe. Sie enteiltem jedoch mit den Worten: "Passt schon, passt schon"! Und waren weg.

Zunächst völlig sprachlos, jedoch unendlich dankbar, konnte ich dann Silvester zu Hause feiern.

Danke!



Dr. Inge Übleis, 5020 Salzburg