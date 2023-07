Sportevent in Spielberg? Eher PS-Party der Superlative

Ein Großteil der Österreicher nimmt den Klimaschutz ernst und wir fühlen uns den nachfolgenden Generationen verpflichtet. Wir erledigen die meisten Besorgungen zu Fuß, mit der Rad oder den Öffis. Dann wird in Spielberg ein Riesenspektakel veranstaltet, zu dem 304.000 Besucher anreisen. Vermutlich zu Fuß oder mit den Öffis.

Natürlich reist der Rennzirkus auch klimafreundlich nach Spielberg und die Rennwägen sind auch klimaneutral unterwegs. Das Ganze nennt sich dann auch noch Sportevent, wenn man x sinnlose Runden dreht.

Ganz vorne mit dabei Bundeskanzler Nehammer und Landeshauptmann Drexler! Unsere Politiker kann man wirklich nicht mehr ernst nehmen. Leider war in den Medien nichts zu hören von den Klimaaktivisten, in Spielberg wäre der richtige Platz, um sich festzukleben und um dieses sinnlose Spektakel zu verzögern.

Dieses Event ist ein Riesengeschäft und keinen der Verantwortlichen interessiert dann noch der Klimaschutz.







Gabriele Reiter, 5020 Salzburg