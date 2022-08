Sportstätte für den Pongau erfordert große Bodenversiegelung

Sehr geehrter Herr Landesrat Mag. Schnöll! Sie wollen in Bischofshofen gemeinsam mit der Stadtgemeinde eine Sportstätte für den ganzen Pongau errichten.

Ich möchte Sie ersuchen, bei dem geplanten Mega-Projekt im Ortsteil Lackenhof genau hinzusehen. Große Bodenversiegelungen werden notwendig werden - ca. 50.000 m², es gibt keinen Verkehrsanschluss - es muss eine 200 m lange Zufahrtsstraße errichtet werden, deren Bau mit umfangreichen Erdbewegungen verbunden sein wird. Man wird hunderte Parkplätze brauchen, es wird zusätzlichen Verkehr von und in die Stadt und aus den umliegenden Gemeinden geben.

Und all das in einer Zeit der stark steigenden Temperaturen und den daraus resultierenden Katastrophen: Berge bröckeln, Seen verlanden, Flüsse treten aus den Ufern und abrutschende Hänge reißen Häuser mit sich und wir versiegeln munter weiter! Sind solche Großprojekte noch zielführend und mit gutem Gewissen aufgrund wirtschaftlicher Notwendigkeiten vertretbar? Was nützen uns diese Investitionen, wenn es uns dadurch in Zukunft an Lebensraum fehlen wird?

Geplant ist eine Leichtathletik-Bahn, ein Beachvolleyball-Platz, Stockschützen-, Gymnastik-, Kraftraum-, Fahrrad- und Kletteranlage, ein Fußballstadion für den Zweitligabetrieb (1000 Besucher) und auch eine energiefressende Eishalle ist im Gespräch. Und all das neben einem geschützten Lebensraum, wo auch noch der Artenschutz für viele Tiere betroffen sein wird.

Ich kenne das Grundstück seit Jahrzehnten, bei längerem Regen stand immer das Wasser auf der Wiese. Sehr problematisch wird die neu zu errichtende Straße auch durch ihre Steilheit werden. Bei einem Starkregen wird daraus ein reißender Fluss werden und die Wiese zusätzlich überfluten.

Die Sportstätte wird fußläufig nicht erreichbar sein, was aber vor allem für unsere Kinder in der Stadt wichtig wäre. Man kommt nur mit einem Pkw zur Anlage. Das heißt, es wird immer nötig sein, die Kinder zu bringen.

Trotz aller wirtschaftlichen Notwendigkeiten ersuche ich Sie, die vielen negativen Begleiterscheinungen in Ihre Entscheidungen mit einfließen zu lassen. Die Natur sollte nicht schon wieder das Nachsehen haben.

Zunehmende Versiegelung und zusätzlicher Verkehr in einer Zeit der stark steigenden Temperaturen und den daraus resultierenden Katastrophen, sollte es einfach nicht mehr geben. Es wird immer heißer! Hitzewellen überall, die Wassertemperatur der Meere steigt sprunghaft, das Risiko heftiger Stürme wächst, die ersten Seen trocknen aus, Niedrigwasser in vielen Flüssen, Menschen sterben durch Unwetter - was machen wir? Wir versiegeln weiter.

"Wenn der Mensch nicht darüber nachdenkt, was in ferner Zukunft liegt, wird er das schon in naher Zukunft bereuen" (Konfuzius).



Robert Gassner, 5500 Bischofshofen