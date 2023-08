Sportunterricht durch das Bundesheer nur schwer vorstellbar

Manchmal muss man sich fragen, welche Ideen hinter Ankündigungen unserer Politiker stehen. Wer hat sich denn ausgedacht, dass Bundesheerausbildner dafür geeignet wären, unsere Schülerinnen und Schüler für Bewegung und Sport oder für Musik zu interessieren? Militärischer Drill und Gehorsam sind in der Schule sicher unangebracht. Hier braucht es Einfühlungsvermögen und didaktische Bildung, um auch bewegungsfernen Kindern die Freude am Sport zu vermitteln beziehungsweise sie auch zu Musik hinzuführen, die abseits der Alltagsmusik steht. Ich habe viele Jahre lang Turnen in der Hauptschule/heute Mittelschule unterrichtet und kann mir nicht vorstellen, dass Mädchenturnen, das ja viel mehr als nur Sport ist, von einem Bundesheerausbildner oder einer Bundesheerausbildnerin durchgeführt wird.



Bertlinde Schider, 6600 Breitenwang