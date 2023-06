Sprache ist Meinungsfreiheit

Die Fragestellung in der Leserumfrage zum "Gendern" berücksichtigt ein wesentliches Problemfeld dieser gefühlt von Intellektuellen von Oben forcierten Veränderung der Sprache nicht und erscheint mir daher unvollständig. Denn die wichtigste Frage, nämlich jene der Verpflichtung zum Gendern (in amtlichen Dokumenten und noch schlimmer in der Literatur) muss auch im Rahmen der "Cancel Culture" gesehen und diskutiert werden. Diese sehe ich durchaus als Teil eines seit Längerem tobenden Kulturkampfes. Gendern ist nämlich auch ein Teil einer von der selbstgerechten woken Gemeinschaft vorangetriebenen sogenannten "korrekten" Sprache und damit zu einer wie im Roman 1984 so treffend nachzulesenden Steuerung von Menschen durch Reduktion und Reorganisation der Sprache. Dazu gehört auch das Umschreiben von Werken wehrloser, weil verstorbener Autoren sowie das oft nur schwer erträgliche Regietheater progressiver Theaterregisseure und die berichtete Überarbeitung von literarischen Werken durch Lektoren zur Sprachkorrektur vor der Publikation. Die Sprache ist ein wesentliches Stück Meinungsfreiheit und die Verwendung sollte daher nicht zensuriert werden. Ein verpflichtendes Gendern ist daher abzulehnen.

Dr. Nikolaus Neuhold, 1190 Wien