Sprache - Zeichen der Zunge und Macht!

Sprache ist eine mächtige Lenkerin, die Denken, Empfinden und Werte in einer Weise vorprägt, von der man sich oft nur durch Erfahrung oder erheblicher geistiger Anstrengung befreien kann. So hat Sprache einen Hang zu Gegensatzpaaren: richtig - falsch, Wahrheit - Lüge, positiv - negativ, Freiheit - Unfreiheit. Das fördert Deutlichkeit, aber auch Polarisierung und erschwert den Blick für Differenzierung und den Wert des Kompromisses. Was wir derzeit erleben ist Manipulation durch Sprache im Streben nach Macht und hat mit Demokratie nichts zu tun.

Es ist Fastenzeit: Grund genug über den menschlichen Umgang, miteinander nachzudenken, der nach mehr Nachsicht, mehr Zuhören und nicht verhetzen verlangt. Verbales Fasten in der Politik ist dringend notwendig, denn die verbale Manipulation hat das Weltgeschehen schon oftmals ins Unheil geführt.







Helmut Auer, 5071 Wals