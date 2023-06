Sprachheillehrer sind Grundlage

Immer mehr Kinder haben Probleme mit der Sprache. Vielfältige Ursachen sind dafür verantwortlich. Dass dadurch häufig auch die Schulleistungen leiden und gleichzeitig soziale Schwierigkeiten zunehmen, ist belegt. Sprachheilunterricht ist für sprachauffällige Schüler eine wichtige Grundlage zur Persönlichkeitsentwicklung und für deren gesamten Bildungsweg! Jetzt müssen Sprachheillehrer in die Klassen, weil der "plötzlich aufgetauchte Lehrermangel" damit behoben werden soll! Allenfalls "darf" die Sprachförderung noch am Nachmittag an manchen Schulen stattfinden, sofern vereinzelte Kapazitäten übrig bleiben. Ob und wie die Familien das überhaupt bewältigen können, ist der Schulbehörde egal. Zahlreiche Kinder werden auf der Strecke bleiben. Wo bleibt da die Chancengerechtigkeit? Österreich ist seit 2008 jenes Land im gesamten OECD-Raum mit dem wenigsten Zusatzpersonal an den Schulen (Talis-Studien). Bildungspolitiker lassen unsere Kinder völlig im Stich. Noch trauriger geht es wohl nicht mehr!





Mag. Josef Fanninger, 5575 Lessach