Sprachliche Pandemiegewohnheiten

Mit dem Abflauen der Pandemie-Welle sollt meines Erachtens auch den damit einhergehenden "liebgewordenen" Begriffen wie Homeschooling, Home Office, Cluster, Booster, Lockdown, Prime Medical Officer u.ä. langsam aber sicher wieder ein Ende bereitet werden. Auch der Medienwelt könnte ein sorgsamer Umgang mit Sideletter, Message Control, Newsroom, Newsflash und neuerdings in Factbox unbenannte Ergebnislisten nur gut tun. Der Direktor des Bundeskriminalamts hat es für nötig befunden, ein neues Cyber-Crime-Center als State-of-the-Art Gebäude zu bezeichnen. Schon die längste Zeit sind so vertraute saisonale Schlussverkäufe zu Ganz-Jahres-Sales verkommen. Die Liste an Pseudo-Anglizismen könnte fortgesetzt werden. Aber ist unsere deutsche Sprache wirklich so ungelenk?



Walter Fruhstorfer, 5302 Henndorf a. W.