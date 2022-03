Sprachliche Unseligkeit

Zum Artikel "SN-Leser ermöglichen Hilfe" vom 11. 3. 2022: Lehrer/-innen bemühen sich, ihren Schülern/-innen eine wertschätzende Kommunikation nahezubringen. Später erfahren diese dann, dass das alles obsolet ist. Es gilt vielmehr, dass der mit seinen Anliegen mediale Aufmerksamkeit erregt, der sich einer respektlosen Brachialsprache befleißigt. Nein, ich spreche nicht von Herrn Schröcksnadel, sondern von Sepp Schellhorn.

Man muss nur als hemdsärmeliger Rabauke, Ex-Politiker einer stets auf Bildung fokussierenden Partei sein und schon kann man gewiss sein, gedruckt zu werden, und v. a. Werbung in eigener Sache zu machen. Was die Öffentlichkeit in Sachen Flüchtlingshilfe mache, sei nämlich "föderalistischer Schas".

Welche Botschaft erhalten junge Menschen darüber, wie das Zusammenleben und -arbeiten in einer Demokratie funktioniert? Herr Schellhorn hatte Recht, aus der Politik auszusteigen, er muss sich nicht mehr an ein Mindestmaß von Anstand und Respekt halten. Er wird gehört und zitiert.

Die vom Landtag organisierte Diskussionsreihe "landtalk" z. B. oder viele andere Bemühungen in diese Richtung, und zwar aller politischer Parteien, haben es da ungleich schwerer.

Friederike Zillner, 4553 Schlierbach