Sprachvielfalt ist ein Gewinn für alle

Ich fuhr vor Jahren in einem 6er Abteil von Wien nach Salzburg, mit einer Mutter von drei jungen Kindern. Die waren lebhaft und gesprächig. Nach einiger Zeit fragte ich auf Englisch, ob sie aus Finnland sind, weil ich kein Wort verstand. "Nein, aus Vorarlberg." Wenn ein Schweizer im Fernsehen Deutsch spricht, wird er konsequent übersetzt. In London hatte ich mit meinem Schulenglisch Verständigungsprobleme,

außer ich geriet an Ausländer. Trotzdem, Dialekte gefallen mir, obwohl sie herausfordernd sind. In einem mehrwöchigen Englisch-Intensivkurs in Greenwich war der beste Teilnehmer in meiner Gruppe ein Finne. Falls die Babylonische Sprachverwirrung als Strafe gedacht war, sollten wir sie nun als Bereicherung sehen.

Es lebe die Mehrsprachigkeit.



Peter Krismer, 5020 Salzburg