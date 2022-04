Sprühnebel statt Begrünung

Zum Sprühnebel als "Kühlstrategie" am Kajetanerplatz: Allen Ernstes? Hier soll ein zuvor tadellos oberflächenversiegelter Platz mit einer der wertvollsten Ressourcen, die wir haben,

dem Wasser, in heißen Sommern heruntergekühlt werden.

Muss man tatsächlich fragen, was an diesem Bild nicht stimmt? Und dieses "Modell" soll auch noch bei weiteren Plätzen in der Stadt zur Anwendung kommen.

Das ist tatsächlich der Tiefpunkt einer ohnehin schon betonlastigen und einfallslosen Planung von Salzburgs öffentlichen Begegnungszonen.

Überall wird von der klimatechnisch notwendigen Begrünung des städtischen Raums gesprochen - und was macht Salzburg?

Kein weiterer Kommentar.



Dr. Ulrike Reinert, 5020 Salzburg