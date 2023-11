Spurwechsel in der Erinnerungskultur

Aus der Pongauer Gemeinde Goldegg gibt es Erfreuliches zu berichten. Fast zehn Jahre nach dem unrühmlichen Verhinderungskurs gegen die Verlegung eines Gedenksteins für die Goldegger Wehrmachtsdeserteure im Jahr 2014 beschreiten Bürgermeister und Gemeindevertretung neue Wege.

Auf Vorschlag von Ortschef Hannes Rainer hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, für vorerst fünf Opfer des Nationalsozialismus Stolpersteine zu verlegen. Diese kleinen Granitsteine mit Messingplatte erinnern bereits in vielen Städten und Gemeinden im Land Salzburg, so auch in St. Johann und Bischofshofen, an Menschen, die in der NS-Zeit verfolgt wurden. Nun werden also im kommenden Jahr, 80 Jahre nach dem sogenannten Sturm in Goldegg und zehn Jahre nach der Verlegung des ersten österreichischen Deserteursdenkmals auf dem Grundstück des Erholungsheims in Goldegg erneut Zeichen gesetzt. Diesmal für fünf Frauen!

Die Trogbäuerin Theresia Kössner hatte ihren Mann und Hoferben "Schorsch" und seine Freunde mit Nahrung versorgt und nicht verraten. Sie waren im Winter 1943/44 nach Fronturlauben nicht mehr eingerückt und hatten sich auf Almen versteckt. Ihr taten es Maria Hölzl und Margarethe Bammer gleich. Alle drei Frauen sind nach der brutalen Razzia am 2. Juli 1944 in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück verschleppt worden. Cäcilia Pfeiffenberger wurde wegen ihrer Epilepsie im Rahmen der Euthanasie-Aktion T4 in Schloss Hartheim umgebracht. Die Bäuerin Maria Etzer hat man in das berüchtigte Zuchthaus Aichach eingewiesen, weil sie als Witwe französische Kriegsgefangene gut behandelt hatte und deshalb denunziert worden war.

Durch diesen neuen Weg in der Gedenkkultur hat Bürgermeister Rainer Goldegg aus den negativen Schlagzeilen geführt. Ihm und der Gemeindevertretung möchte ich für diese, in der Sache richtige und für den Ruf Goldeggs auch kluge Entscheidung Respekt und Anerkennung aussprechen.

Mag. Michael Mooslechner, 5542 Flachau