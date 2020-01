St. Gilgen setzt falsche Signale

Salzburger Gemeinden jammern immer wieder, dass sich zu wenige Betriebe bei ihnen ansiedeln, sofern sie nicht zu den begünstigten im Speckgürtel um Salzburg gehören oder einen direkten Autobahnanschluss haben. Dass jetzt die Gemeinde St. Gilgen fast ihre gesamten Anteile an der Zwölferhorn-Seilbahn verkauft hat, ist ein Signal in die falsche Richtung. Gerade unsere Gemeinde, die nicht gerade einen Überschuss an Gewerbegebieten hat, sollte als Vorreiter bestehende Betriebe unterstützen und wegen einer Kapitalerhöhung von knapp über 100.000 Euro nicht das Handtuch werfen.

Dass ein St. Gilgener diese Anteile übernommen hat, zeigt, dass es noch Unternehmer gibt, die an den Leitbetrieb glauben und in die Region investieren. Die absolut regierende ÖVP hat wieder einmal gezeigt, dass sie von wirtschaftlichen Angelegenheiten wenig bis keine Ahnung hat.







Mag. Manfred Gebhard, 5340 St. Gilgen