St. Gilgen: "Wo ist die Schiffsstation?"

Wer in St. Gilgen erstmals mit dem Postbus ankommt und die Schiffsstation sucht, hat ein Problem: Er findet keinen Hinweis. Keinen? Also, es gibt, 50 Meter vom Bus-Bahnhof entfernt, eine grüne Tafel mit einem Piktogramm, kaum größer als eine Postkarte. Es zeigt ein Symbol, welches freilich nicht annähernd als Linienschiff zu deuten ist.

Über den Grund der Desinformation kann man nur spekulieren. Angeblich ist die Gemeinde daran interessiert, dass die Touristen im Ort bleiben. Geht's noch? Steinzeitliche Kirchturmpolitik hat im 21. Jahrhundert nichts zu suchen, denn es geht auch anders: Die Adventmärkte in St. Gilgen, St. Wolfgang und Strobl haben sich zu Anziehungspunkten für den Tourismus entwickelt und locken Besucher von weit und breit an. Verbunden werden die drei Orte durch die im Halbstunden-Takt verkehrenden Schiffe. Kooperation macht's möglich. Also: Was sich im Winter bewährt hat, sollte auch im Sommer möglich sein.







Dr. Karl Schambureck, 5020 Salzburg