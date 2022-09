St. Peter, wo ist die Thorak Pieta?

Wenn man von der Festungsbahn in den St. Petersfriedhof geht, befand sich auf der linken Seite das Grab von Josef Thorak und seiner Mutter. Hier konnte man eine herrliche Pieta bewundern. Heute ist dort seit vielen Wochen ein grausliches großes Loch nicht abgedeckt! Wie groß muss der Hass sein? Jeden Sonntag gehe ich dort vorbei! Meine Frage nach der Pieta und dem Grab wurde beantwortet: man habe die Gebühr für das Grab nicht bezahlt! Ist St. Peter so arm? Doch wo ist sein Grab und das seiner Mutter? Die Pieta ist weg, wo ist sie? Ein Kreuz an der Mauer und das schöne rostige Gitter sind noch vorhanden. Armes Salzburg.

Anna Maria Pils, 5020 Salzburg