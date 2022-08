Staat kann nicht alles lösen

Dass die Teuerung alle Menschen trifft und jene mit geringem Einkommen besonders stark, ist unbestritten. Unbestritten sollte aber auch sein, dass der Staat nicht für alles verantwortlich gemacht werden kann und dass er nicht bei jedem Problem finanziellen Ausgleich im gewünschten Ausmaß zu leisten imstande ist.

Die Forderung der Pensionistenvertreter nach einer zehnprozentigen Pensionserhöhung ist daher meines Erachtens maßlos überzogen. Sie mag vielleicht für Menschen mit geringen Pensionen gerechtfertigt sein, sicher nicht aber bei Pensionen, die im oder über dem Durchschnitt bzw. dem Median der Erwerbseinkommen liegen. Außerdem sollte man bei den geringen Pensionen auch einmal hinterfragen, warum sie so niedrig sind. Sind sie (zumeist bei Frauen) wegen fehlender Beitragsjahre durch Kindererziehung niedrig, so ist ein stärkere Pensionserhöhung ebenso gerechtfertigt wie für Menschen, die aufgrund von Arbeitsunfällen oder schweren Krankheiten arbeitsunfähig geworden sind. Ist man aber mit einem "Golden Handshake" oder aus Bequemlichkeit frühzeitig in Pension gegangen, so sind kräftige Pensionserhöhungen wohl kaum angemessen. Staatssekretärin Plakolm hat in ihrem - vor allem von Pensionistenvertretern heftig kritisierten - Statement (einer verstieg sich sogar zur Äußerung, sie möge zuerst denken, bevor sie den Mund aufmacht) völlig richtig und schlüssig argumentiert. Sie hat genau das getan, was Regierungsmitglieder eigentlich tun sollten, nämlich sich um die Zukunft unseres Staates zu sorgen. Denn irgendwann müssen die Staatsschulden zurückgezahlt werden - vermutlich exakt von jener Generation, die derzeit von den Seniorenvertretern angegriffen wird. Wenn die Pensionistenvertreter jetzt also vor einem Generationenkonflikt warnen, so sind gerade sie es, die diesen durch ihre maßlosen Forderungen heraufbeschwören.

Übrigens: Ich bin Jahrgang 1955 und mit etwas mehr als 65 Jahren (nach fast 44 Berufsjahren, teilweise auch neben dem Studium) in Pension gegangen.

Dr. Heinrich Zwittkovits, 2700 Wiener Neustadt