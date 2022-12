Staat kassiert Mittelstand ab

Eigentlich habe ich die SN abonniert, wenn sie denn zugestellt werden, damit ich genau solche bestens aus dem Kleinformat bekannte Schlagzeilen nicht lesen muss! Hat Hermann Fröschl bzw. die SN das denn wirklich not? Inhaltlich ist natürlich vieles davon zu unterschreiben und mich freut es auch, dass im Wirtschaftsteil, zum Beispiel auch vom sehr geschätzten Richard Wiens, immer öfter auch laut über Vermögens- und Erbschaftssteuern nachgedacht wird. In diesem Artikel vom 17. Dezember, "Wie der Staat den Mittelstand abkassiert", schließt sich gar die wirtschaftsliberale Denkfabrik "Agenda Austria" (sic!) an. Gerne weiter so, nur bitte um besser zum Anspruch passende Überschriften.





Reinhard Sperr, 4894 Oberhofen am Irrsee