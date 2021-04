Staatlich oder privat?

Die Frage wird wohl zu ebenso vielen Fällen unterschiedlich beantwortet werden, als man die stellt. Als seinerzeit (auch mit den Stimmen der ÖVP) die Verstaatlichung der Schwerindustrie beschlossen wurde, war dies eine Reaktion auf sehr viele negative Erfahrungen, die eben auch mit Privateigentum an Schlüsselsektoren der Wirtschaft möglich sind. Und auch die Privatisierungsorgien der letzten Jahrzehnte brachten nicht immer den Segen, den man sich erhoffte. Vor allem nicht für die breite Masse. Unsere sog. "Soziale Marktwirtschaft" kann eben auch unterschiedlich beurteilt werden, je nachdem, ob man sie mehr vom Sozialen oder vom Markt her versteht. Hohe Dividenden und Manager-Boni bedeuten noch lange nicht allgemeinen Wohlstand. Und immerhin schafften es dogmatisch eingestellte Privatisierer schon, ganze Volkswirtschaften zu ruinieren, s. Chile unter Pinochet (wo Wirtschaftnobelpreisträger Milton Friedman seine Theorien in die Praxis umsetzte) oder Großbritannien unter Maggie Thatcher!

Mag. Dr. Karl Edlinger, 4060 Leonding